Bloomberg: Россия согласится продлить зерновую сделку Bloomberg: Россия согласится продлить сделку по экспорту зерна по Черному морю

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Россия, вероятно, согласится продлить сделку по экспорту зерна и другой сельхозпродукции по Черному морю, которая истекает 19 ноября, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к ситуации. Уточняется, что при этом неизвестно, поставит ли российская сторона новые условия в обмен на продление соглашения или какие-либо другие детали.

Россия, вероятно, позволит продлить сделку после истечения срока ее действия 19 ноября, по словам четырех человек, знакомых с ситуацией, и все они говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы, которые еще не стали достоянием общественности. Они не уточнили, будет ли Россия стремиться добавить новые условия в обмен на продление или какие-либо другие детали, — говорится в сообщении.

Собеседники агентства также не уточняют, на какой срок сделка будет продлена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос издания.

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В конце октября Москва объявила о приостановке участия в сделке. Это произошло после атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутерришем до решения о возможной пролонгации зерновой сделки. Он также отметил, что Москва и ООН ведут достаточно конструктивный диалог.