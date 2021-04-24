Bloomberg: рискованный гамбит Кремля вынудил США пойти на контакт с РФ

В Кремле посчитали тактической победой звонок президента США Джо Байдена своему коллеге из РФ Владимиру Путину с предложением о личной встрече. Об этом сообщили три источника Bloomberg, близкие к российским властям.
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Один из чиновников Госдепартамента США заявил, что в Белом доме намеревались сфокусироваться на отношениях с Китаем, однако из-за усиления российского военного присутствия на границе с Украиной Вашингтону пришлось пересмотреть свои планы. Тем самым в новой администрации США были вынуждены признать необходимость взаимодействия с Москвой.
Встреча между Путиным и Байденом может состояться летом. Об этом ранее заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.