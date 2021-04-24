Bloomberg: рискованный гамбит Кремля вынудил США пойти на контакт с РФ

https://static.news.ru/photo/27c8ffee-a4ee-11eb-9adc-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: White House/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле посчитали тактической победой звонок президента США Джо Байдена своему коллеге из РФ Владимиру Путину с предложением о личной встрече. Об этом сообщили три источника Bloomberg, близкие к российским властям.

По информации Bloomberg, «рискованный гамбит» Кремля принёс свои плоды. При этом один из собеседников агентства предположил, что Москва может сократить поддержку ЛНР и ДНР на востоке Украины в ответ на смягчение санкций США и де-факто признание Крыма российским.

Один из чиновников Госдепартамента США заявил, что в Белом доме намеревались сфокусироваться на отношениях с Китаем, однако из-за усиления российского военного присутствия на границе с Украиной Вашингтону пришлось пересмотреть свои планы. Тем самым в новой администрации США были вынуждены признать необходимость взаимодействия с Москвой.

Встреча между Путиным и Байденом может состояться летом. Об этом ранее заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.