Стал известен лидер экономической гонки между крупнейшими державами Bloomberg: США обгоняют Китай в гонке за экономическое лидерство

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США обгоняют Китай в гонке за экономическое лидерство в мире, пишет Bloomberg. По данным агентства, за последний год американский ВВП вырос на 6,3%. У Китая этот показатель находится на уровне 4,6%. Западные экономисты предрекают экономике КНР вековую стагнацию.

По данным агентства, американская экономика выходит из пандемии в лучшем состоянии, чем китайская, что отражается и на фондовом рынке. Эксперты сомневаются в том, что ВВП КНР обгонит ВВП США, отмечает Bloomberg.

Это поразительный поворот судьбы. <...> Высокие показатели экономики США в сочетании со всеми краткосрочными и долгосрочными препятствиями, с которыми сталкивается китайская экономика, делают менее очевидным предположение о том, что ВВП Китая когда-нибудь обгонит ВВП США, — сказал бывший глава китайского подразделения МВФ и старший профессор Корнельского университета Эсвар Прасад.

По мнению экономиста и финансового аналитика Михаила Беляева, говорить о скором коллапсе экономики США из-за госдолга в размере $34 трлн преждевременно. По его словам, эта сумма является фантастической, но у Вашингтона есть опыт преодоления кризисных ситуаций. По словам экономиста, в ближайшие год-два США будут в состоянии обслуживать этот долг, и пока катастрофа не проглядывается.