Bloomberg: Путин отправил Западу послание через поздравление Си Цзиньпина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин не случайно выбрал день рождения лидера Китая Си Цзиньпина для телефонных переговоров, приводит агентство Bloomberg слова профессора калифорнийского колледжа Клермонт Маккена Минсина Пея. По его словам, главы России и Китая дали Западу понять, что вновь сформированное стратегическое единство их стран сохранится несмотря ни на что.

Телефонный разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина на прошлой неделе был приурочен ко дню рождения последнего, но он также должен отправить послание. <...> Президенты России и Китая дали понять Западу, что их заново закаленный альянс вынесет все трудности, — говорится в статье.

Профессор подчеркнул, что узы, связывающие вместе две сверхдержавы, крепче, чем во время холодной войны: страны разделяют общие идеи и ценности, а также испытывают антипатию к Западу и рассматривают США как главное «пятно» в их видении национального величия. Отмечается, что главы государств, которых автор называет близкими друзьями, с 2013 года встречались 38 раз.

Он добавил, что когда-то отношения между Россией и Китаем выглядели как «брак по расчету», однако сегодня Москва и Пекин видят друг в друге действительно надежного союзника в противостоянии Вашингтону.

15 июня президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы международной повестки. Факт разговора подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Среди прочего китайский лидер отметил, что все стороны должны добиваться урегулирования украинского кризиса.