Bloomberg: пандемия может привести к дефициту кофе в мире

https://static.news.ru/photo/259471ba-80e9-11ea-a1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Распространение нового коронавируса в ряде стран Южной Америки может привести к возникновению дефицита кофе в мире.

Как отмечает агентство Bloomberg, из-за экономического ущерба, нанесённого пандемией, появляются опасения, что возникнет нехватка рабочих для сбора кофейных зерен.

Причинами этого является прекращение работы некоторых банков, введение санитарных норм, из-за которых сократился рабочий день, а также перебои в работе транспорта. При этом самая сложная обстановка сейчас сложилась в Бразилии, Колумбии и Перу, где собирают две трети мирового урожая сорта арабика.

Эксперты считают, что объёмы производства кофе в мире в текущем году будут ниже спроса и его лишь частично могут компенсировать прошлогодние запасы.

Как писал NEWS.ru, учёные разработали математическую формулу, позволяющую приготовить «идеальный кофе». Они пытались сократить расход кофейных зёрен и оптимизировать процесс варки напитка, чтобы добиться повторяемости его вкуса.