Bloomberg: пандемия может привести к дефициту кофе в мире

Распространение нового коронавируса в ряде стран Южной Америки может привести к возникновению дефицита кофе в мире.
Как
Причинами этого является прекращение работы некоторых банков, введение санитарных норм, из-за которых сократился рабочий день, а также перебои в работе транспорта. При этом самая сложная обстановка сейчас сложилась в Бразилии, Колумбии и Перу, где собирают две трети мирового урожая сорта арабика.
Эксперты считают, что объёмы производства кофе в мире в текущем году будут ниже спроса и его лишь частично могут компенсировать прошлогодние запасы.
Как писал NEWS.ru, учёные разработали математическую формулу, позволяющую приготовить «идеальный кофе». Они пытались сократить расход кофейных зёрен и оптимизировать процесс варки напитка, чтобы добиться повторяемости его вкуса.
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