Bloomberg признал риторическую победу России на саммите G20 Bloomberg назвал риторической победой России полный зал при выступлении Лаврова на G20

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Bloomberg назвал риторической победой России тот факт, что зал во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии был полным. По данным агентства, на предыдущих выступлениях российских официальных лиц союзники Украины устраивали «забастовки» в знак протеста, однако теперь этого не произошло.

Зал был полон на выступлении Лаврова, массовых забастовок не было — что-то вроде риторической победы России, — сказано в сообщении.

Ранее издание Financial Times писало, что страны G20 смогли договориться об итоговом коммюнике саммита, в котором содержится осуждение России в связи с военными действиями на Украине и отрицается «эпоха войны». Как заявляют авторы текста, итоговое заявление было согласовано странами Запада, Россией и Китаем после длительных переговоров между официальными лицами.

При этом японское агентство Kyodo со ссылкой на официальный источник сообщило, что в процессе подготовки итогового коммюнике одни страны «Большой двадцатки» осудили РФ в связи с проведением спецоперации на Украине, в то время как другие раскритиковали антироссийские санкции. Какие конкретно страны выступают с той или иной риторикой, собеседник не рассказал.