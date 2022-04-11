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Bloomberg приостановил публикацию материалов на русском языке

19:31, 11 апреля 2022
Bloomberg приостановил публикацию материалов на русском языке Фото: Rupert Oberhäuser/imagebroker.com/Global Look Press
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Издание Bloomberg временно приостановило публикацию материалов и новостей на русском языке, сообщил «Интерфакс». Bloomberg не стал называть конкретную причину прекращения публикаций контента на русском.

Агентство Bloomberg сообщило, что с 11 апреля приостанавливает публикацию новостных сообщений на русском языке на неопределённый срок, — сказано в сообщении.

4 марта в агентстве Bloomberg заявили о прекращении работы российской команды журналистов.

Исследование Института Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год показало, что русский язык занял пятое место в перечне 12 ведущих языков в мире по совокупности параметров, включающих роль как в бытовой, так и в научной коммуникации. Отмечается, что русский язык уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому. При составлении рейтинга учитывалось множество факторов, включая численность говорящих на языке.

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