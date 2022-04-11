Bloomberg приостановил публикацию материалов на русском языке

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Украинская сторона может готовить провокацию в Одессе, чтобы затем обвинить в этом Россию, об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передаёт RT. По его словам, в городе были замечены украинские военные, переодетые в российскую форму. Он отметил, что Россия передала ООН информацию о готовящихся провокациях со стороны Киева.

В Одессе замечены украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, — сказал он. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщал, что Киев под...