Bloomberg предрёк России рекордную прибыль вопреки санкциям
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:18, 04 апреля 2022
Фото: Patrick Pleul/dpa/Globallookpress
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Россия может заработать почти $321 миллиард, если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что в этом случае Москву может ожидать рекордное положительное сальдо счёта текущих операций, размер которого может достичь $240 миллиардов.
Несмотря на удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, в этом году Москва заработает почти $321 млрд от экспорта энергоносителей, — сказано в материале.
По мнению экспертов, доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия санкций, введённых Западом.
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее высмеял просьбы США принять чью-то сторону из-за ситуации на Украине. На своей официальной странице в Twitter он опубликовал карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону. Многие пользователи согласились с мнением представителя Китая. Некоторые отметили двойные стандарты западной политики, когда только европейским странам наряду с США позволено вести независимую международную политику.