Bloomberg предрёк России рекордную прибыль вопреки санкциям

Фото: Patrick Pleul/dpa/Globallookpress

Совет безопасности Украины (СБУ) лишил аккредитации военного корреспондента Нидерландов Роберта Дулмерса за фото взрывов в Одессе, сообщило издание Nederlands Dagblad, где работает журналист. Отмечается, что Дулмерс был позже депортирован. Сотруднику СМИ также запретили въезд на Украину в ближайшие 10 лет.

Голландский журналист Роберт Дулмерс был депортирован с территории Украины в воскресенье днём, — сказано в материале издания. Главный редактор издания подчеркнул, что не видит в действиях своего сотрудника ничего противозаконного,...