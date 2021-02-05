СМИ: пандемия COVID-19 продлится семь лет

Человечество преодолеет пандемию коронавируса не раньше, чем через семь лет, если нынешние темпы вакцинации не изменятся. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Необходимая доля людей с иммунитетом в стране для формирования коллективной защиты от вируса должна составлять не менее трёх четвертей,
Ранее главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников спрогнозировал наступление новой волны коронавируса. По его мнению, после естественного спада заболеваемости, который наблюдается сейчас, через три месяца рост заражённых возобновится.
Как сообщал NEWS.ru, по данным на утро 5 февраля, в России выявили за сутки 16 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что из числа новых пациентов у 11,1% недуг проходит без клинических проявлений. Как сообщили в оперштабе, с начала пандемии в стране заражение коронавирусом было диагностировано у 3 934 606 человек.