СМИ: пандемия COVID-19 продлится семь лет

https://static.news.ru/photo/0b7d963c-67d2-11eb-a70a-96000091f725_660.jpg Фото: Hugo Amaral/Keystone Press Agency/Global Look Press

Человечество преодолеет пандемию коронавируса не раньше, чем через семь лет, если нынешние темпы вакцинации не изменятся. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Необходимая доля людей с иммунитетом в стране для формирования коллективной защиты от вируса должна составлять не менее трёх четвертей, пишет американское агентство. В настоящее время к этому близки ОАЭ и Израиль, располагающий 57 дозами на 100 человек. При этом ежедневно во всём мире прививают порядка 4,5 млн человек.

Ранее главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников спрогнозировал наступление новой волны коронавируса. По его мнению, после естественного спада заболеваемости, который наблюдается сейчас, через три месяца рост заражённых возобновится.

Как сообщал NEWS.ru, по данным на утро 5 февраля, в России выявили за сутки 16 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что из числа новых пациентов у 11,1% недуг проходит без клинических проявлений. Как сообщили в оперштабе, с начала пандемии в стране заражение коронавирусом было диагностировано у 3 934 606 человек.