Bloomberg: основными получателями вакцин являются богатейшие страны мира

https://static.news.ru/photo/45de7060-9902-11eb-be4e-96000091f725_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наибольший объём поставок вакцин от коронавирусной инфекции осуществляется в самые богатые страны мира. К такому выводу приходит Bloomberg, основываясь на собственном анализе.

Так, на 27 государств, в которых сосредоточено 11% населения планеты, приходится 40% всех изготовленных в мире вакцин. В то же время 11% наиболее бедных стран получили только 1,6% от общего объёма произведённых препаратов.

К настоящему времени произведено достаточно вакцин, чтобы полностью привить около 5% населения Земли, но распределение оказывается неравномерным. Большинство препаратов идут в самые богатые страны, — пишет агентство.

В странах с самыми большими доходами высоки и темпы вакцинации — по этому показателю они превосходят неблагополучные в экономическом отношении государства в 25 раз. При этом ряд богатых стран, закупая миллиарды произведённых доз препаратов, имеют возможности провести несколько кампаний по вакцинации, тогда как у беднейших государств не хватает ресурсов даже на одну.

В качестве примера издание рассматривает США, где проживает 4,3% мирового населения. Штатами получено 24% всех созданных доз вакцин, но в то же время Пакистан, где живёт 2,7% населения Земли, получил лишь 0,1% от общего объёма доз.

Соответственно, в США планируют в ближайшие месяцы привить 75% граждан. Тогда как почти в половине стран мира вакцины получили менее 1% жителей. Также более чем 40 государств не имеют данные о вакцинациях, хотя на них в общей сложности приходится 8% населения планеты.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что большинство россиян гордится страной, ставшей одним из мировых лидеров по созданию вакцин от коронавируса. Такое мнение высказали 63,8% граждан, 18,4% россиян не увидели в создании препаратов повода для такого чувства.