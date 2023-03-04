Bloomberg: ОАЭ не собираются выходить из ОПЕК

Фото: Liu Xinyu / XinHua / Global Look Press

Руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не планирует в настоящее время выходить из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Так представители ОАЭ опровергли появившуюся информацию в материале газеты The Wall Street Journal. В статье отмечалось, что Абу-Даби якобы планирует покинуть организацию из-за разногласий с Саудовской Аравией.

Власти ОАЭ в настоящий момент не планируют выходить из Организации стран — экспортеров нефти. Власти ОАЭ придерживаются заключенных соглашений в рамках ОПЕК+, которые будут действовать до конца этого года, — сказано в публикации.

Несмотря на это, собеседники агентства признали, что в ОАЭ обдумывали выход из организации последние два года, но пришли к заключению, что «от такого шага будет больше негативных последствий, чем положительных».

В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил, что мартовское сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки будет способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях действующих санкций. Вице-премьер также отметил, что на данный момент Россия полностью продает весь объем производимой нефти, и подчеркнул, что российские нефтяники не просили разрешить поставки с соблюдением потолка цен.