Норвежские разведчики проверят свои возможности в суровой экспедиции Bloomberg: норвежские военные начали 100-дневные учения в Арктике

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Норвегия направила разведчиков в Арктический регион для анализа военного потенциала в условиях обострения отношений с Россией, передает Bloomberg. Группа из 13 военных специалистов должна провести в экстремально холодном климате 100 дней — срок, вдвое превышающий продолжительность предыдущей аналогичной операции.

Перед началом арктической миссии все участники прошли комплексное медицинское обследование, включавшее забор крови, оценку состояния легких и мышечной массы. Подобные учения призваны показать, как климат Арктики оказывает влияние на работу техники, человеческое тело и психику.

В сентябре Германия организует масштабные военные маневры с участием сил НАТО, где будет отрабатываться гипотетический сценарий «конфликта с Россией». Планируется задействовать около 800 тысяч военных. Основное внимание уделят отработке быстрой передислокации войск Альянса в Польшу и страны Балтии. Гамбургу отводится особая роль как стратегическому портовому узлу.

Финские военные тем временем объявили о начале авиационных учений в приграничных с Россией районах. Планируются интенсивные ночные полеты вертолетов в регионе Кюменлааксо, который граничит с Ленинградской областью. Учения также затронут столичный регион и прибрежные зоны Финского залива.