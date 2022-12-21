Названы валюты, побившие рекорды роста благодаря россиянам Bloomberg: валюты Армении и Грузии стали мировыми лидерами по росту из-за притока россиян

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Грузинский лари

Валюты Грузии, Армении и Таджикистана стали лидерами по росту из-за притока россиян в последние месяцы, сообщает Bloomberg. Отмечается, что армянский драм с начала года поднялся более чем на 22% по отношению к американскому доллару. Грузинский лари и таджикский сомони укрепились к доллару более чем на 16% и 10% соответственно.

Именно россияне, переехавшие в эти страны надолго из-за геополитических проблем, хранят свои деньги в таких валютах и взвинчивают курс, — цитирует агентство слова Натальи Мильчаковой из инвестиционной компании Freedom Holding Corp.

15 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с начала года российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также ответственной финансовой политике.

21 декабря курс доллара впервые после мая превысил отметку в 70 рублей и достиг значения в 70,3 рубля за единицу, в то время как стоимость евро составила 74,76 рублей.