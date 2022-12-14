Bloomberg: НАТО усилит систему ПВО из-за российских беспилотников

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НАТО планирует усилить свою систему ПВО для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, которые Россия использует во время украинского конфликта, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на американское издание Bloomberg. По словам главы объединенного воздушного командования НАТО Джонни Стрингера, угроза от российских БПЛА вызывает беспокойство у руководства Альянса. Из-за этого НАТО планирует развить систему раннего предупреждения и специальное вооружение для противодействия беспилотникам.

Альянс должен обеспечить возможностями свою противовоздушную оборону, от радаров и общих систем раннего предупреждения до ракет, отражающих угрозу, с которой мы сталкиваемся <...> НАТО уже сейчас рассматривает, какой должна быть эта будущая позиция и каким должен быть будущий набор возможностей, — заявил Стрингер.

Обозреватели Bloomberg добавили, что беспилотники трудно обнаружить из-за того, что они летают низко над землей. По этой причине боеприпасы для их уничтожения могут быть выше в цене, чем сами БПЛА, что сделало бы ведение боевых действий более затратным.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники. Использование так называемых дронов-камикадзе позволяет эффективно уничтожать танки. Как пояснил источник РИА Новости, беспилотник пикирует на цель почти отвесно, это позволяет ему поражать бронетехнику в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека. Защита танка пробивается, он выводится из строя, а экипаж уничтожается. Иногда атака беспилотника вызывает и детонацию боекомплекта танка.