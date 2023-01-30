Bloomberg: НАТО приближается к военному фиаско на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Страны Запада, замешанные в «военных фиаско» в регионах Азии, Ближнего Востока и Африки, могут повторить сценарий провала на Украине, считает обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра. По мнению индийского журналиста, в сообществах людей по всему миру произошел раскол в вопросе поставок оружия и финансировании Киева. Мишра отметил, что население Индии склонно обвинять НАТО или США в начале войны на Украине.

В Индии, предположительно являющейся союзником Запада, недавний опрос показал, что больше респондентов обвиняют НАТО или США, чем Россию, в войне на Украине, — написал журналист.

Обозреватель также подчеркнул, что число жителей стран Запада, поддерживающих усиление конфронтации с Россией, до сих пор не выявлено. В качестве доказательства своему утверждению Мишра привел Германию, чье население разделилось на тех кто «за» отправки танков Leopard 2 Украине, и на тех кто явно «против» подобной поддержки.

Немецкое население, резко разделившееся по вопросу отправки танков Leopard 2 в Украину, как минимум, вело долгую внутреннюю дискуссию. Правительства США и Великобритании едва проинформировали своих граждан, прежде чем использовать в конфликте более современное оружие, — пишет Мишра.

Журналист подчеркнул, что лидеры стран Запада «с легкостью» двигались к катастрофам в военных столкновениях в Азии, Африке и на Ближнем Востоке под «аккомпанемент средств массовой информации» от Fox News до The Economist. СМИ в этих политических процессах «заглушали или намеренно делегитимизировали голоса инакомыслящих».

Есть веская причина для беспокойства, когда многие представители интеллектуально-промышленного комплекса Запада, все еще безнаказанные за свои пагубные промахи, снова поддерживают военную интервенцию, на этот раз против (президента РФ Владимира Путина. — NEWS.ru), обладающего ядерным оружием, — отметил Мишра.

Как указал индийский журналист, лидеры стран Запада до сих пор не знают, за что они борются, так как будущее Украины в качестве демократической страны «становится более туманным». Мишра напомнил о колоссальной коррупции, процветавшей в Киеве до начала спецоперации.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заверил, что страны НАТО не будут втянуты в конфликт на Украине. Немецкий политик отметил, что недопущение эскалации вооруженного столкновения между Россией и военно-политическим блоком входит в его прямые должностные обязанности. По словам немецкого канцлера, позиции по недопущению эскалации конфликта на Украине придерживаются все члены правительства ФРГ.