Bloomberg: МУС может обвинить Россию в военных преступлениях на Украине

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Международный уголовный суд (МУС) может выдвинуть в отношении России обвинения по военным преступлениям на Украине этой зимой, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сообщается, что делопроизводство может начаться в конце текущего года либо в начале 2023 года.

Окончательная дата для начала рассмотрения преступлений на Украине еще не установлена, и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время. Делопроизводство может начаться в конце текущего года либо в начале 2023 года, — передает агентство.

В мае на Украину отправились 42 следователя Международного уголовного суда. В группу вошли в числе прочих судебно-медицинские эксперты и аналитики. Как заявил прокурор МУС ООН Карим Хан, это делается для того, чтобы «исследовать факты и установить истину».