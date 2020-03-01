https://static.news.ru/photo/01f87cb0-5bbe-11ea-b4a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин непривычно рано начинает совещания с подчинёнными, «практически на рассвете» по меркам Москвы, пишет издание Bloomberg. Заседания назначаются на 9:00 мск, иногда в субботу и воскресенье.

По версии портала, новый глава кабмина хочет отметиться результатами на доверенной должности, а также «переделать под себя» государственный аппарат. Сайт ссылается на два источника, непосредственно связанных с процессами.

В материале упомянуты достижения чиновника на предыдущей работе — во главе Федеральной налоговой службы РФ. Выстроенная Мишустиным система получила признание за рубежом, в том числе и Всемирным банком. Рейтинг России в ежегодном исследовании Doing Business взлетел до 28 места в 2019-м с 120 в 2012-м.

Поскольку Мишустин теперь занят, управляя целым государством, на его протеже (нового руководителя ФНС Даниила Егорова. — NEWS.ru) теперь возложена задача закончить работу, которую они начали, для того чтобы преодолеть последний рубеж в поиске новых налоговых поступлений — самозанятых, — говорится в материале Bloomberg.

Накануне Мишустин заявил, что рассчитывает изменить в ближайшее время контрактную систему госзакупок. По словам премьера, речь идёт об уменьшении числа способов заключения контрактов до трёх, сейчас их около десяти. Также должен стать более точным выбор подрядчиков.

Он также добавил, что соответствующие поручения по изменению контрактной системы накануне были даны министру финансов Антону Силуанову.

Как писал NEWS.ru ранее, Мишустин заявил, что двумя главными целями обновлённого правительства станут повышение доходов россиян и ускорение роста экономики.