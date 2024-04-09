Bloomberg: милитаристские амбиции обойдутся странам НАТО в $10 трлн

Фото: МО США

Соединенные Штаты и другие страны «Большой семерки» могут потратить более $10 трлн на оборону в течение следующего десятилетия, сообщает Bloomberg. По его информации, не исключено, что западные страны повторят военные расходы времен холодной войны в 4% от ВВП, чтобы реализовать планы НАТО. Журналисты отмечают, что новая эра глобального перевооружения набирает обороты.

Официальные лица, занимающиеся вопросами безопасности, говорят, что военным бюджетам, возможно, потребуется повторить расходы времен холодной войны и достичь 4%, чтобы реализовать планы Альянса. Согласно расчетам Bloomberg Economics, если США и их союзники по «Большой семерке» достигнут таких уровней, это будет означать более $10 трлн дополнительных обязательств в течение следующего десятилетия, — говорится в материале.

Как пишет издание, успехи России в зоне специальной военной операции на Украине означают, что США и их союзникам необходимо резко усилить обороноспособность в Восточной Европе одновременно с противовесом Китаю, который наращивает сотрудничество с РФ. Ожидается, что в 2024 году расходы Китая на оборону станут рекордными за пять лет и вырастут на 7,2%. Для многих западных стран такая тенденция означает необходимость делать выбор между наращиванием госдолга или повышением налога для населения, так как после пандемии COVID-19 собственных средств у них немного.

Даже простое достижение минимального уровня военных расходов Альянса в 2% годового ВВП затормозило бы большую часть консолидации долга ЕС после пандемии. Достижение 4% подтолкнет более слабые государства Блока к болезненному выбору между еще более высокими уровнями заимствований, значительными сокращениями в других частях бюджета или повышением налогов, — пишут в агентстве.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться к конгрессу с предложением об увеличении оборонных расходов Пентагона. Траты военного ведомства планируется нарастить до $849,8 млрд, что на 1% больше текущих. При этом Вашингтон хочет сократить расходы на многоцелевые атомные подводные лодки класса «Вирджиния» и истребители пятого поколения F-35.