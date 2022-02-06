Bloomberg: 24 февраля лидеры стран G7 обсудят ситуацию вокруг Украины

Лидеры стран G7 намерены обсудить ситуацию вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Встреча должна пройти 24 февраля в виртуальном формате. Лидеры Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании также затронут возможные санкции против России в случае её вторжения на Украину.

Как отмечается в материале Bloomberg участники встречи намерены «придерживаться конструктивного подхода, приветствующего снижение напряжённости путём дипломатических усилий». При этом, по данным источников агентства, встреча G7 может состояться раньше намеченной даты «в зависимости от развития событий».

Ранее о готовности Германии и её союзников «предпринять все необходимые шаги» в случае вторжения России на Украину заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава государства при этом не стал отвечать прямо на вопрос о том, собирается ли Берлин отказываться от «Северного потока — 2». Немецкий лидер ограничился словами, что ни один из вариантов не исключается.

В свою очередь по данным The Bell, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провёл серию совещаний по вопросу готовности отдельных секторов российской экономики к санкциям, которые грозят России в случае вторжения на Украину. Дискуссии проводились по итогам «учений» российских компаний и системно значимых банков, которые предполагали отключение страны от SWIFT и запрет на поставку западного программного и другого высокотехнологичного оборудования.