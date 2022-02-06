Bloomberg: 24 февраля лидеры стран G7 обсудят ситуацию вокруг Украины

Лидеры стран G7 намерены обсудить ситуацию вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Встреча должна пройти 24 февраля в виртуальном формате. Лидеры Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании также затронут возможные санкции против России в случае её вторжения на Украину.
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Ранее о готовности Германии и её союзников «предпринять все необходимые шаги» в случае вторжения России на Украину заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава государства при этом не стал отвечать прямо на вопрос о том, собирается ли Берлин отказываться от «Северного потока — 2». Немецкий лидер ограничился словами, что ни один из вариантов не исключается.
В свою очередь по данным The Bell, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провёл серию совещаний по вопросу готовности отдельных секторов российской экономики к санкциям, которые грозят России в случае вторжения на Украину. Дискуссии проводились по итогам «учений» российских компаний и системно значимых банков, которые предполагали отключение страны от SWIFT и запрет на поставку западного программного и другого высокотехнологичного оборудования.