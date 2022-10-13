Bloomberg: команда Байдена опасается ответа России на нефтяные ограничения

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Джо Байден

В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена опасаются, что Россия примет ответные меры на ограничение стоимости нефти, и в итоге «черное золото» станет еще дороже, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию Bloomberg. Чиновники обеспокоены тем, что их план введения потолка цен на нефть может иметь за собой далеко идущие отрицательные последствия после решения ОПЕК+ сократить добычу.

Как пишет издание, больше всего в администрации президента США опасаются ответных мер со стороны Москвы, которые могут привести к скачку цен на нефть.

Некоторые чиновники обеспокоены тем, что сокращение добычи ОПЕК+ увеличило волатильность на рынках, а действия США по ограничению цен на российскую нефть могут, напротив, привести к скачку, — говорится в публикации.

По словам одного из источников, в администрации США, чьи чиновники практически ежедневно проводили встречи для выработки детального плана введения потолка цен на нефть, все больше обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может принять ответные меры и Россия перестанет поставлять черное золото в те страны, которые поддержат ограничение цен, что неминуемо приведет к их росту. Кроме того, они считают, что повышение цен на бензин накануне грядущих выборов в Конгресс США может нанести ущерб Демократической партии.

Будущая цена нефти на мировом рынке будет зависеть от того, найдутся ли страны, которые захотят покупать сырье только по потолку цены, а также от решимости России отказаться поставлять нефть таким государствам, ранее заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Россия пытается качнуть чашу весов на свою сторону.