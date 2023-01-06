Bloomberg: КНР закупает нефть, которую хотели импортировать страны ЕС

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Китай закупает сырую нефть, которую обычно транспортируют в страны ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров. По информации собеседников агентства, власти КНР уже закупили 5 млн баррелей сырья, в основном из Казахстана. Журналисты отметили, что китайский нефтяной трейдер Unipec закупил не менее 2 млн баррелей нефти норвежской компании Johan Sverdrup для погрузки в январе.

По данным агентства, закупаемая Пекином нефть важна для стран Евросоюза ввиду сокращения поставок российской нефти, которое началось еще в 2022 году, а также введения потолка цен на сырье из РФ. В связи с этим, как указали в статье, Европа нуждается в альтернативных источниках поставок нефти, учитывая растущий спрос на энергоресурсы.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Москва в ответ на введение Западом потолка цен на нефть намерена запретить поставки черного золота в страны, которые при заключении контрактов будут требовать соблюдения этого условия. По его словам, Россия готова пойти на сокращение добычи нефти примерно на 500–700 тысяч баррелей в сутки.