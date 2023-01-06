Bloomberg: Китай отказался принять вакцины от COVID из США

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

Власти Китая отказались принимать вакцину из США, несмотря на новую волну коронавируса на территории республики, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный источник. В агентстве отметили, что Вашингтон неоднократно предлагал Пекину организовать поставки мРНК-вакцин, которые показали эффективность при борьбе с COVID-19, однако китайские чиновники каждый раз отвечали отказом.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне отметил, что разработанные в Китае вакцины высокоэффективны, а их производство открывает для страны возможности для экспорта медикаментов. При этом в США придерживаются другой позиции и считают, что отказ Пекина обусловлен страхом властей КНР показать неспособность самостоятельно справиться с новой вспышкой инфекции.

Даже в разгар катастрофической вспышки COVID-19 Пекин продолжает демонстрировать вакцинный национализм — решение, которое, несомненно, приведет к ненужным смертям, — заявила заведующая кафедрой китаеведения в Центре стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал от властей Китая оперативно предоставлять данные о госпитализациях и смертности от COVID-19 в стране. Он заявил, что представители организации обеспокоены ситуацией с заболеванием в КНР, и призвал местных жителей вакцинироваться.