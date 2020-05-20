Bloomberg: Китай может сдержать своё обещание о вакцине от коронавируса

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь пообещал, что Пекин поделится с миром вакциной от коронавируса. Журналисты Bloomberg изучили, насколько реально выполнение этого обещания.
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Как напоминают авторы материала, у Китая есть все возможности для глобального распространения разработанной вакцины, так как Пекин активно сотрудничает с ВОЗ и с некоммерческими организациями и фондами. Среди проблем, с которыми может столкнуться Китай, Bloomberg называет возможное прекращение распространения инфекции. С такой ситуацией КНР столкнулась при разработке вакцины от атипичной пневмонии в 2003 году. Вспышка заболевания закончилась до того, как можно было приступить к испытаниям.
Издание подчёркивает, что даже если кто-то — например, США — разработает вакцину раньше Китая, то у Пекина всё равно будет больше возможностей для производства и распространения.
Как передавал NEWS.ru, власти Франции призвали тех, кто первыми разработают вакцину от коронавируса, сделать её глобальным достоянием.
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