Bloomberg: Китай может сдержать своё обещание о вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c3994956-9a9a-11ea-b09d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lin Yiguang/Xinhua/Global Look Press

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь пообещал, что Пекин поделится с миром вакциной от коронавируса. Журналисты Bloomberg изучили, насколько реально выполнение этого обещания.

В материале издания отмечается , что Китай в вопросе разработки вакцины сейчас находится среди лидеров. В настоящее время в КНР пять образцов вакцины уже находятся на второй стадии испытаний. Образцы исследуют на добровольцах и проверяют, насколько они безопасны и могут ли они вызвать незапланированный иммунный ответ. Следующий этап тестирования должен пройти в стране, где коронавирус всё ещё активно распространяется. Китайские разработчики уже ведут переговоры с рядом государств, в том числе с Канадой.

Как напоминают авторы материала, у Китая есть все возможности для глобального распространения разработанной вакцины, так как Пекин активно сотрудничает с ВОЗ и с некоммерческими организациями и фондами. Среди проблем, с которыми может столкнуться Китай, Bloomberg называет возможное прекращение распространения инфекции. С такой ситуацией КНР столкнулась при разработке вакцины от атипичной пневмонии в 2003 году. Вспышка заболевания закончилась до того, как можно было приступить к испытаниям.

Издание подчёркивает, что даже если кто-то — например, США — разработает вакцину раньше Китая, то у Пекина всё равно будет больше возможностей для производства и распространения.

Как передавал NEWS.ru, власти Франции призвали тех, кто первыми разработают вакцину от коронавируса, сделать её глобальным достоянием.