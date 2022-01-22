Bloomberg: глава КНР попросил Путина не нападать на Украину во время ОИ

Председатель КНР Си Цзиньпин мог обратиться с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину не начинать вторжение на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдёт в феврале 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из пекинских дипломатов. По его словам, китайский лидер старается укрепить свой авторитет, чтобы в третий раз подряд занять пост председателя КНР. Кризис в Европе ему может помешать.

МИД Китая особо отметил важность выполнения резолюции ООН о перемирии на время Олимпиады. Оно должно начаться за неделю до Игр, а завершиться спустя неделю после Паралимпиады — с 28 января по 20 марта 2022 года.

Согласно данным, полученным агентством от военных аналитиков, к моменту завершения перемирия на Украине начнётся оттепель, которая станет препятствием для быстрого «российского вторжения».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина не запланированы международные поездки до открытия пекинской Олимпиады. Ранее российский лидер принял приглашение китайского коллеги и посетит столицу КНР.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Президент России ранее назвал ошибкой решение ряда западных стран объявить дипломатический бойкот предстоящих соревнований.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.