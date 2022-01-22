Bloomberg: глава КНР попросил Путина не нападать на Украину во время ОИ

Bloomberg: глава КНР попросил Путина не нападать на Украину во время ОИBloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вводить войска на Украину во время ОИ
Председатель КНР Си Цзиньпин мог обратиться с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину не начинать вторжение на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдёт в феврале 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из пекинских дипломатов. По его словам, китайский лидер старается укрепить свой авторитет, чтобы в третий раз подряд занять пост председателя КНР. Кризис в Европе ему может помешать.
МИД Китая особо
Согласно данным, полученным агентством от военных аналитиков, к моменту завершения перемирия на Украине начнётся оттепель, которая станет препятствием для быстрого «российского вторжения».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина не запланированы международные поездки до открытия пекинской Олимпиады. Ранее российский лидер принял приглашение китайского коллеги и посетит столицу КНР.
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Президент России ранее назвал ошибкой решение ряда западных стран объявить дипломатический бойкот предстоящих соревнований.
В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».
Кремль неоднократно отвергал все обвинения.