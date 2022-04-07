Bloomberg: Китай купил у России нефть и уголь за юани

Россия отправила в Китай нефть и уголь, оплаченные в юанях, пишет Bloomberg. По информации издания, уголь доставят в пункт назначения уже в этом месяце, а нефть в мае. Как уточняют трейдеры, это будут первые поставки товаров за юани, после того как США и Евросоюз отключили несколько российских банков от международной финансовой системы.

Несколько китайских компаний оплатили импорт угля в национальной валюте ещё в марте. Продавцы российской нефти также предложили местным покупателям возможность расчётов в юанях, — сообщает издание.

Авторы материала напомнили, что Китай долгое время был недоволен господством доллара в мировой торговле. По их словам, усилия по снижению влияния американской валюты теперь ускоряются из-за санкционного давления Запада на Россию.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия рассматривает возможность расчётов по нефтяным сделкам в китайских юанях, а также включения валюты КНР во фьючерсные контракты и ценообразование компании Saudi Aramco. Кроме того, российский и индийский ЦБ совместно прорабатывают перспективы механизма «рупия — рубль».

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена увеличивать долю расчётов с иностранными потребителями в национальных валютах и валютах стран, являющихся «надёжными партнёрами». Такую позицию глава государства озвучил на совещании по ситуации в отечественной авиаотрасли.