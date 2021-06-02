Bloomberg: кибератаку на США провели российские хакеры

https://static.news.ru/photo/07b0d42e-c362-11eb-b72f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кибератака на американское представительство крупнейшей мясоперерабатывающей компании JBS Food была организована российскими хакерами из группировки REvil. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Хотя неясно, все ли хакеры REvil действуют в России, публичное лицо группы под ником «Неизвестный» публикует материалы исключительно на русском языке. Однако хакеры ещё не опубликовали в блоге запись, посвящённую JBS, — пояснило агентство.

В компании, подвергшейся атаке киберпреступников 30 мая, заявили о временной приостановке работы на всех фабриках в США. Из-за этого производство говядины в стране сократилось сразу на 20%. Восстановить работу в JBS планируют 2 июня.

Ранее стало известно, что планы Вашингтона по саммиту Россия — США не изменились после кибератаки вымогателей. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что для президента США по-прежнему главным является проведение переговоров с коллегой из России Владимиром Путиным.