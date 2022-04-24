Bloomberg: победа Ле Пен на выборах приведёт к экономическому краху Европы

Избрание лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции приведёт к экономическому обвалу Европы, пишет Bloomberg. Отмечается, что падение рынков при таком исходе будет хуже, чем во время выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Опрошенные агентством эксперты считают, что несмотря вероятную победу на выборах действующего французского главы Эммануэля Макрона, рынки недооценивают риск неожиданности.

Это будет ужасный день для экономики. Я всё ещё верю в то, что Макрон победит, но опросы мирных граждан, которые пройдут после президентских дебатов, будут иметь решающее значение. Подобные сюрпризы уже бывали, как в случае с Brexit, — заявил представитель парижского офиса компании по оказанию брокерских услуг Aurel BGC Эрик Хассид.

По мнению опрошенных агентством инвесторов, если Ле Пен всё же огорчит Макрона своей победой в президентской гонке, европейские акции упадут уже 25 апреля.

Ранее стало известно, что Макрон, баллотирующийся на второй срок, обвинил Марин Ле Пен в зависимости от российских властей из-за партийного кредита, взятого в 2014 году в российском банке. Заявление прозвучало в ходе телевизионных дебатов.

Позднее члены партии «Национальное объединение», лидером которой является Ле Пен, произвели выплату по кредиту компании «Авиазапчасть» из России, находящейся под санкциями. Общий долг составляет €12 млн, один раз в три месяца «Национальное объединение» должно выплачивать по €322 тысячи.