Bloomberg: из-за нехватки нефти в США задействуют стратегические запасы

Из-за сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин администрация Джо Байдена изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. В Вашингтоне готовы пойти на эти меры в том числе из-за роста цен на бензин на американском рынке. При этом в Белом доме считают Россию виновной в этом кризисе из-за начала специальной операции на Украине.

Пресс-служба Белого дома сообщила , что в четверг президент США Джо Байден намерен объявить о новых мерах своей администрации по борьбе с ростом цен на энергоносители на американском рынке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что ситуация на Украине создаёт проблемы с продовольствием и энергоносителями по всему миру. Он отметил, что речь идёт о производстве пшеницы, а также цене на газ и нефть. Он подчеркнул, что Европе следует диверсифицировать поставки нефти и газа из России. По мнению дипломата, Россия использует поставки углеводородов в качестве инструмента политики. Блинкен при этом не стал уточнять объёмы поставок американских энергоресурсов европейским партнёрам.