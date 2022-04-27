Bloomberg: Eni готова открыть рублёвые счета в Газпромбанке

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Итальянский энергетический гигант Eni SpA планирует открыть счёт в Газпромбанке, что позволит ему оплачивать поставки российского газа рублями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Пока неизвестно, сможет ли компания покупать энергоносители у РФ — на это ей потребуется разрешение итальянского правительства и европейских властей. От комментариев представители Eni отказались.

Итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублёвые счета в АО «Газпромбанк» , что потенциально позволит ему выполнить требования России об оплате газа в местной валюте, — говорится в публикации.

Ранее стало известно о том, что 10 европейских компаний на фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию завели счета в Газпромбанке для оплаты топлива рублями.

Также 27 апреля австрийская компания OMV приняла условия оплаты российского газа по новой схеме и открыла счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли. По словам канцлера страны Карла Нехаммера, австрийская сторона пришла к выводу, что новая схема оплаты не противоречит санкционным мерам.