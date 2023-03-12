Индия решила прогнуться под потолок цен на нефть из России Bloomberg: Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть

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Индия не будет нарушать введенные Западом санкции против России, в числе которых потолок цен на нефть из РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Официально индийские власти не заявляли о поддержке антироссийских рестрикций, но, по данным одного из источников агентства, в кулуарах саммита G-20 Дели подробно объяснил свою позицию представителям США и других стран «Большой семерки», и последние остались довольны.

По словам одного из источников, Индия подробно обсудила ситуацию с США и другими странами «Большой семерки» в кулуарах недавней встречи G20, и они, похоже, удовлетворены сделками, — говорится в публикации.

Индия и Китай стали крупнейшими покупателями российской нефти после начала конфликта на Украине и последовавшими за этим санкциями в отношении торговли энергоносителями из РФ.

В январе издание Telegraph India со ссылкой на источники в Министерстве нефти и промышленности Индии сообщило, что власти страны могут ограничить покупку российского топлива, если его стоимость поднимется выше $60 за баррель.

В марте Reuters сообщало, что Индия и Россия при проведении нефтяных сделок начали переходить на расчеты в российских рублях. По данным агентства, Индия занимает третье место в мире по закупкам нефти, а ее главным поставщиком стала Россия, потерявшая рынок ЕС. Сообщалось, что после того, как 5 декабря был установлен потолок цен, индийские партнеры оплачивали большую часть сырья из РФ недолларовыми валютами, в том числе рублями и эмиратскими дирхамами.