Bloomberg: Илон Маск вошёл в тройку богатейших людей мира

https://static.news.ru/photo/9160a426-ebca-11ea-8836-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В тройку самых богатых людей вошёл американский предприниматель Илон Маск. Он, имея $111,3 млрд, вытеснил из тройки основателя компании Facebook Марка Цукерберга, у которого активы на сумму $110,5 млрд.

При этом, по версии агентства Bloomberg, вторую позицию продолжает удерживать основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс со $125 млрд. На первом месте глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние Bloomberg оценивает в $200 млрд.

В агентстве считают, что основным фактором роста состояния Маска стало резкое подорожание акций Tesla. С начала года их стоимость выросла на 475%, сделав основателя компании богаче на $76 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что семья Ротенберг («Мостотрест») заняла первое место в рейтинге самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes. Стать лидерами им удалось впервые за шесть лет. Согласно данным издания, за год их состояние увеличилось на $270 млн и достигло $5,45 млрд.

Вторую строчку заняла семья Гурьевых («ФосАгро»), состояние которой оценивается в $5,1 млрд. Следом расположились Гуцериевы (группа «Сафмар»), которые в предыдущие годы были лидерами списка. За год их капитал уменьшился на $2,45 млрд и составил $3,2 млрд. В пятёрку вошли Шаймиевы, которые владеют долями группы ТАИФ (состояние оценивается в $2,85 млрд), и Евтушенковы (АФК «Система») с $2,3 млрд.