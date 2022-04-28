Сбербанк может попасть под новые санкции Евросоюза Bloomberg: Германия может включить Сбербанк в следующий пакет санкций ЕС

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В следующий пакет санкций Евросоюза может быть включён Сбербанк, пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Германия готова рассмотреть в том числе ПАО Сбербанк, крупнейший банк России, в следующем пакете санкций Европейского союза, который в настоящее время завершается, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Берлин ранее высказывал опасения о том, что рестрикции против Сбербанка нарушат транзакции, связанные с энергетикой. Однако в последние недели ФРГ стала использовать альтернативных поставщиков энергии, поэтому теперь готова поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против Сбербанка находятся в поле обсуждения шестого пакета рестрикций. По её словам, такое внимание организация привлекает из-за приходящихся на неё 37% российского банковского сектора.

Санкции против Сбербанка уже ввели США, Великобритания наложила запрет на осуществление клиринговых платежей через свою финансовую систему. Отметим, что Вашингтон, Лондон и ЕС ввели персональные санкции против генерального директора банка Германа Грефа.

Ранее стало известно, что будет включать в себя шестой пакет санкций Евросоюза. Среди названных мер перечислены отключение новых российских банков от международной платёжной системы SWIFT и «определённый запрет» на импорт российской нефти.