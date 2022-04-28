Bloomberg: Газпромбанк не принял у Европы оплату за газ в рублях

Фото Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Газпромбанке отклонили платёж за поставку газа в Германию и Австрию от торговой фирмы Gazprom Marketing & Trading Ltd., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с ситуацией. Отмечается, что речь идёт об оплате с рублёвого счёта. В настоящее время, по информации журналистов, компания ведёт переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома».

Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., — пишет агентство Bloomberg.

Источники издания также сообщили, что оплата является частью среднесрочного контракта на поставку семи тераватт-часов газа до конца 2023 года.

Гендиректор оператора Газотранспортной системы (ГТС) Дании и председатель Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) Торбен Брабо ранее заявил, что прогнозы Еврокомиссии по замещению газа из России, возможно, более оптимистичные, чем есть на самом деле. По словам эксперта, на счету каждый миллиард кубометров​​​.

Латвия, Литва и Эстония увеличили в марте объёмы импорта российской электроэнергии в два раза по сравнению с январём. Отмечается, что страны Прибалтики неоднократно заявляли об энергетической независимости от Москвы. В рамках этой задачи Эстония планирует построить новый малый модульный ядерный реактор совместно с Финляндией и Канадой, но проект находится на стадии разработки.