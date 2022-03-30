Bloomberg: европейский отдел ВТБ выставили на продажу

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Россия приложит усилия, чтобы добиться осуждения нелегитимных санкций западных стран в международных дискуссиях. А в рамках контактов с партнёрами будет выстраивать практические шаги, способствующие обходу таких мер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в китайском Туньси, сообщает ТАСС.

В наших отношениях с Ираном и с другими близкими партнёрами мы будем как добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международной дискуссии, так и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти...