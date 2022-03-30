Bloomberg: европейский отдел ВТБ выставили на продажу
Захар Чайченко
Захар Чайченко
14:56, 30 марта 2022
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Европейский отдел ВТБ (VTB Bank Europe SE) выставили на продажу после того, как страны Запада разделили материнское и дочернее подразделение банка санкционными ограничениями, пишет Bloomberg. По информации издания, немецкие регуляторы поддержали руководство компании в данном решении. Спикеры агентства утверждают, что продажу европейского отдела ВТБ могут согласовать в ближайшие сроки.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, немецкие регулирующие органы поддерживают план банка, поскольку они стремятся избежать беспорядка во Франкфурте VTB Bank Europe SE. Хотя продажа — не единственный вариант, она может быть согласована в кратчайшие сроки, — сказано в издании.
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) не захотели комментировать данную информацию.
Ранее, 6 марта, банк ВТБ заявил о намерении покинуть европейский рынок после введённых против него санкций из-за военной спецоперации ВС РФ на территории Украины. ВТБ до вступления в силу рестрикций занимался инвестиционно-банковской деятельностью на территории Великобритании и розничной банковской деятельностью в Германии, где число клиентов банка составляло порядка 16 тысяч.