Bloomberg: Европа захотела побороть «пропаганду» в РФ с помощью Telegram

В Европе предложили меры по борьбе с якобы «пропагандой» в России, которые включают в себя курсы на русском языке «по грамотному восприятию информации в СМИ», пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что инициатива была подготовлена Парижем и Берлином в преддверии встречи глав МИД ЕС по вопросу запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. В рамках проекта рассматривается использование блогеров для распространения одобренной Западом информацией.

Предлагаемый Францией и Германией план подразумевает финансирование курсов на русском по грамотности в отношении информации СМИ, которые бы распространяли блогеры в соцсетях, в том числе в YouTube, в Telegram и «ВКонтакте», — сказано в публикации.

Также предлагается сделать более доступными инструменты обхода блокировки интернет-ресурсов.

Американские читатели журнала Newsweek ранее возмутились масштабами поставок вооружений США Украине. Многие выразили свои сомнения по поводу того, что всё отправляемое оружие доходит до солдат ВСУ. В комментариях к очередной новости про Украину некоторые засомневались в целесообразности отправки такого объёма оружия, так как оно зачастую в идеальном состоянии попадает в руки к российских военнослужащим. Американцы также усомнились в мотивах этой помощи и предположили, что истинная цель США — это развязывание конфликта с Россией.