Bloomberg: ЕС может потерять €100 млрд из-за вялых темпов вакцинации

https://static.news.ru/photo/275bb5b4-7f5b-11eb-93f2-96000091f725_660.jpg Фото: Sean Gallup/Keystone Press Agency/Global Look Press

Издание Bloomberg сообщило, что из-за вялых темпов вакцинации Евросоюз может потерять €100 млрд. Такое положение дел обеспокоило инвесторов, так как они считают, что из-за политических споров и сбоев в поставках замедлится восстановление еврозоны после пандемии.

Пока фондовый рынок Европы показывает неплохие результаты, особенно на фоне падения технологических компаний в США. Тем не менее европейские фонды третью неделю подряд фиксируют отток капитала. О том, что задержки в борьбе с коронавирусом могут нарушить текущие стратегии инвесторов, предупреждают Bank of America и фонд BlackRock Investment.

Европейцы отчаянно нуждаются в ускорении темпов внедрения вакцины, если они хотят справиться с вирусом,— сказала Сима Шах, главный стратег компании Principal Global Investors Ltd.

Она добавила, что из-за действий правительств стран этот процесс затягивается, что ведёт не только к значительным убыткам, но и к новым случаями заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Северную Македонию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения страны Венко Филипче, который встречал самолёт с вакциной вместе с послом РФ Сергеем Баздникиным.