В Финляндии экономический рост замедлится вдвое по сравнению с прогнозируемым ранее из-за санкций против России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученные им данные исследовательской организации Labour Institute for Economic Research LABORE. Согласно данным, рост ВВП страны в 2022 году составит 1,8% против спрогнозированных ранее 3,5%.

Специалисты отмечают , что главным фактором такого падения являются меры против Москвы, которые поддержало руководство Финляндии. Речь идёт о нежелании финского бизнеса продолжать свою деятельность в России, «застоем» в торговле с российской стороной, а также «ухудшением экономических перспектив в Европе в целом».

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг ранее заявил, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны. Он добавил, что Индия получает российскую нефть по дисконтной цене. Он выступил против идеи введения эмбарго на поставки российского газа. Он добавил, что отказ от поставок российского газа никак не повлияет на спецоперацию на Украине.