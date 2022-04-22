Bloomberg: чиновники Белого дома призвали к санкциям против Абрамовича

Высокопоставленные советники администрации США снова призывают Белый дом ввести санкции в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. Свою позицию они аргументируют отсутствием прогресса в переговорах Москвы и Киева, к которым Абрамович имеет отношение, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Агентство отмечает , что ограничительные меры против бизнесмена подготовили несколько недель назад. Абрамович недавно посетил Киев, где его собеседником стал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, уточняет Bloomberg.

Украинский президент Владимир Зеленский, как в марте рассказали американские СМИ, просил коллегу из США Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича, поскольку бизнесмен помогал мирным переговорам Украины и России. В том же марте Абрамович оказался под жёсткими санкциями со стороны ЕС и Великобритании.

Ранее стало известно, что активы Романа Абрамовича на сумму более $7 млрд, находящиеся в офшорной зоне острова Джерси, были заморожены местными властями. Также 13 апреля полиция произвела обыск в помещении, принадлежавшем бизнесмену. Остров Джерси является владением Великобритании, он широко известен в мире как популярная «налоговая гавань».