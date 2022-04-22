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Bloomberg: чиновники Белого дома призвали к санкциям против Абрамовича

07:34, 23 апреля 2022
Bloomberg: чиновники Белого дома призвали к санкциям против Абрамовича Фото: pixabay.com
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Высокопоставленные советники администрации США снова призывают Белый дом ввести санкции в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. Свою позицию они аргументируют отсутствием прогресса в переговорах Москвы и Киева, к которым Абрамович имеет отношение, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Агентство отмечает, что ограничительные меры против бизнесмена подготовили несколько недель назад. Абрамович недавно посетил Киев, где его собеседником стал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, уточняет Bloomberg.

Украинский президент Владимир Зеленский, как в марте рассказали американские СМИ, просил коллегу из США Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича, поскольку бизнесмен помогал мирным переговорам Украины и России. В том же марте Абрамович оказался под жёсткими санкциями со стороны ЕС и Великобритании.

Ранее стало известно, что активы Романа Абрамовича на сумму более $7 млрд, находящиеся в офшорной зоне острова Джерси, были заморожены местными властями. Также 13 апреля полиция произвела обыск в помещении, принадлежавшем бизнесмену. Остров Джерси является владением Великобритании, он широко известен в мире как популярная «налоговая гавань».

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