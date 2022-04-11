Bloomberg: Боррель призвал Евросоюз срочно предоставить Украине оружие

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Запада срочно предоставить оружие Украине. Политик заявил, что выполнить требования Киева по этому вопросу необходимо «в течение нескольких дней, а не недель», передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.

Большинство правительств ЕС обязались рассмотреть запросы на оружие, которые включают танки и реактивные системы залпового огня, но еще не указали точные сроки и какое конкретное оружие они могут отправить, — сказал собеседник агентства.

Ранее Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили Украину и встретились с президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Они посетили город Бучу под Киевом. Там перед ними выложили чёрные пластиковые мешки с телами местных жителей, якобы убитых российскими военными.

Позднее глава евродипломатии впервые пожелал военного решения конфликта. Тогда же он заявил, что Союз будет и дальше поддерживать Украину в каждом её шаге.