Bloomberg: Байден не дал Зеленскому чётких ответов о помощи Киеву

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским не смог дать чётких ответов на просьбы о предоставлении дополнительной помощи Украине и поездке в Киев, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Беседа глав государств состоялась 13 февраля и длилась около 50 минут.

Согласно информации Bloomberg, Белый дом изучает возможность предоставления дополнительной экономической помощи Украине. В то же время вероятность визита Байдена в Киев на фоне призыва в адрес американцев покинуть страну крайне мала.

Во время телефонного разговора Зеленский попросил у президента США очередную дополнительную военную и финансовую поддержку для страны и пригласил американского коллегу «как можно скорее» посетить Украину. Также были затронуты вопросы безопасности, экономика и санкции против России.

Байден заявил о приверженности суверенитету Украины и пообещал «быстрый и решительный ответ» в случае агрессии РФ против Украины. Обе стороны условились и далее прикладывать дипломатические усилия для разрешения нынешнего кризиса на Украине и в Донбассе.

Ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия и Австралия.