https://static.news.ru/photo/cb848718-ca1e-11e9-9f2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexa Terrazas/instagram

Фотографии блогера, которые были сделаны за секунду до её падения с балкона шестого этажа, появились в Сети.

Инцидент произошёл в мексиканском штате Нуэво-Леон, когда 23-летняя Алекса Терразас решила продемонстрировать опасную позу йоги и поскользнулась. Её госпитализировали с раздробленными руками, ногами, бёдрами и пробитой головой.

По словам врачей, первое время состояние пострадавшей оценивалось как критическое, однако в настоящее время его удалось стабилизировалось. Медики добавили, что в ближайшее время девушка не сможет ходить.

Соседи блогера рассказали, что они не раз видели, как Терразас выполняла опасные упражнения на краю балкона, передаёт Daily Mail .

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