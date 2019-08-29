Фотографии блогера, которые были сделаны за секунду до её падения с балкона шестого этажа, появились в Сети.
Инцидент произошёл в мексиканском штате Нуэво-Леон, когда 23-летняя Алекса Терразас решила продемонстрировать опасную позу йоги и поскользнулась. Её госпитализировали с раздробленными руками, ногами, бёдрами и пробитой головой.
По словам врачей, первое время состояние пострадавшей оценивалось как критическое, однако в настоящее время его удалось стабилизировалось. Медики добавили, что в ближайшее время девушка не сможет ходить.
Соседи блогера рассказали, что они не раз видели, как Терразас выполняла опасные упражнения на краю балкона, передаёт Daily Mail.
Ранее News.ru писал, что китайский блогер Чао возмутил общественность после того, как инсценировал ДТП с участием своей пожилой матери. С помощью постановочной аварии он намеревался повысить свою популярность в соцсетях.