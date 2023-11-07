Хасбика перепутали с «Хезболлой» и призвали прекратить огонь по Газе Daily Star: пользователи соцсетей перепутали блогера Хасбика с «Хезболлой»

Фото: Соцсети

Хасбик (Хасбулла Магомедов)

Пользователи социальных сетей перепутали дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова с ливанским движением «Хезболла», сообщает Daily Star. По данным издания, пользователи Twitter (X) призывают Хасбика к прекращению огня в секторе Газа. Предполагается, что путаница возникла из-за схожего написания имени блогера и названия движения на английском языке.

Люди продолжают путать Хасбуллу с «Хезболлой». Некоторые [пользователи] верят, что Хасбулла атакует границы Израиля, другие же призывают уничтожить «ХАМАС и Хасбуллу». Никакой связи между [движением] и российской медиаличностью нет, — говорится в статье.

Пользователи Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) ранее также из-за сходства имен перепутали губернатора Калининградской области Антона Алиханова со звездой Болливуда, актером Саифом Али Ханом. Сам градоначальник не ведет аккаунт в запрещенной сети с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России намерена проверить Хасбуллу Магомедова на экстремизм из-за публикации записей, в которых усматриваются признаки антисемитизма. Заявление на блогера написал один из его подписчиков в соцсетях после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Предполагается, что записи Хасбика могли спровоцировать людей выйти на штурм воздушной гавани. Сам блогер позднее осудил массовые беспорядки и удалил публикации с негативными высказываниями в адрес Израиля.