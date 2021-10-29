Блогер устроила фотосессию в откровенном наряде у гроба отца

Блогер Джейн Ривера опубликовала на своей странице в Instagram фотосессию, которую она провела рядом с гробом её отца. 20-летняя девушка объяснила свой поступок тем, что очень любила отца и он всегда позировал с ней на снимках. Об этом пишет Telegram-канал «Небожена».

Бабочка, улетай, RIP, папочка, ты был моим лучшим другом. Хорошо прожитая жизнь, — подписала снимки Ривера.

Большинство пользователей посчитали снимки откровенными и неправильными. Многие начали угрожать девушке расправой за неуважение к мёртвым. Позже Джейн удалила свою страницу в Instagram.

Ранее глава организации «Союз таджикистанцев России» Абдулло Давлатов заявил, что блогера Руслана Бобиева нужно судить по всей строгости закона, несмотря на его извинения. В конце сентября он и его подруга Анастасия Чистова разместили в своих аккаунтах в Instagram фотоснимки, на которых имитировали оральный секс неподалеку от храма Василия Блаженного.

Он добавил, что своими действиями блогер оскорбил не только чувства православных россиян, но и «таджиков и мусульман». Он напомнил, что в культуре Таджикистана даже между супругами принято держать дистанцию в публичных местах.