Блогер назвал шесть продуктов, которые не следует покупать в супермаркете

Китайский фуд-блогер рассказал, какие продукты не следует покупать в супермаркете, поскольку это может весьма негативно отразиться на состоянии здоровья потребителей. Рассказ размещён на платформе WeChat.
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Также не рекомендуется покупать соленья, хранящиеся в открытых больших контейнерах. Мимо них проходит большое количество людей, в продукт могут попасть бактерии, а для продления срока годности туда добавляют очень большое количество соли.
Ещё один продукт, на который накладывается табу, — курица-гриль. Блогер утверждает, что для этого блюда супермаркеты используют старое мясо, которое уже невозможно заморозить, но необходимо реализовать.
Также лучше проходить мимо заранее нарезанных и упакованных фруктов: в таком виде они теряют витамины и питательные вещества, а в процессе ручной упаковки в них могут попасть бактерии.
Ещё один пункт списка — замороженная рыба. Автор уверяет, что этот товар имеет тенденцию залёживаться и портиться.
И последний пункт списка — готовые наборы специй. Блогер утверждает, что туда могут попасть испортившиеся ингредиенты. Кроме того, в пищевой плёнке, в которую часто упаковывают специи, активно размножаются бактерии, там может завестись плесень.
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