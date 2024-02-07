Блогер купил билет на роскошный круиз с регулярными оргиями Тиктокер Марк Себастьян посетил роскошный круиз и рассказал о тайных оргиях

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Круизное судно «Серенада морей»

Известный в зарубежной среде тиктокер Марк Себастьян стал участником одного из круизов лайнера «Серенада морей», длившегося девять месяцев. Блогер рассказал, что на борту корабля устраивали тайные оргии, а среди пассажиров наблюдалось сильное расслоение по социальному признаку, передает британский таблоид Daily Mail.

По словам тиктокера, на круиз он попал благодаря договоренности с издательской компанией, оплатившей 18 ночей на борту судна в обмен на материал из путешествия. Себастьян заявил, что с трудом пережил это время и подчеркнул, что с пассажиров, не состоящих в отношениях, требовалась двойная оплата. Такой способ оплаты часто используется организациями, проводящими вечеринки с сексуальным подтекстом.

Также блогер поведал, что он пообщался с одним из тех, кто купил билет. Последний ему рассказал, что на борту лайнера регулярно проходят свингерские тусовки, но участвовать в них может только персонал корабля. Случайный знакомый посоветовал пообщаться с экипажем, чтобы узнать подробности — сам блогер не поучаствовал в подобной вечеринке, поскольку так и не получил приглашение.

Ранее сообщалось, что самый большой в мире круизный лайнер Royal Caribbean Icon of the Seas («Икона морей») отправился в первое плавание. Строительство корабля с 20 палубами обошлось в $2 млрд.