Блогер из Украины сравнила армию страны со сборищем «алкашей и наркоманов»

https://static.news.ru/photo/b4f0a2ea-c867-11eb-a006-96000091f725_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Жительница Харьковской области Украины Яна Ковалёва нелестно отозвалась о вооружённых силах страны. По её словам, армия представляет собой сборище алкоголиков и наркоманов. Об этом сообщает «Царьград».

Против кого они воюют? И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам. <…> Таким, блин, ублюдкам, которые не хотят работать, — возмутилась девушка.

Она подчеркнула, что ничего не может сказать хорошего про украинскую армию, поскольку считает её позорищем. Девушка заявила, что украинские солдаты везде на людях появляются «грязными, вонючими и обдолбанными». Возмущённые украинцы стали обвинять её в предательстве своей страны. Позже девушка рассказала, что ей начали угрожать неизвестные, она была вынуждена удалить видео из Сети и извиниться за свои слова.

Ранее блогер с Украины Лиза Василенко крайне нелестно высказалась о своей родине. Девушка проживает в Москве. Она рассказала, что однажды украинские полицейские не стали приезжать на вызов об избиении, сославшись на «выходной». Они посоветовали вызвать полицию на следующий день. Девушка подчеркнула, что «лучше сдохнуть тут», чем на Украине.