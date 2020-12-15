Близкие погибшей после инцидента в Эймсбери хотят подать иск против РФ

https://static.news.ru/photo/bb6ad23c-3f8a-11eb-abb7-fa163e074e61_660.jpg Дон Стерджес Фото: dawn sturgess/facebook.com

Родственники гражданки Великобритании Дон Стерджес, которая умерла в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года, обратились в Высокий суд Лондона с намерением подать иск в отношении России.

Близкие британки инициировали судебную процедуру по факту нарушения Европейской конвенции о правах человека, но ещё не подали в суд заявление с изложением сути иска. В качестве ответчиков они указали Россию, Минобороны РФ, а также ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ).

По данным Daily Mirror, в теории лондонский суд может в своём решении указать, согласен ли он с тем, что ответственность за гибель Стерджес несут российские власти. При этом рассмотрение заявления, если суд его примет, состоится только после окончания коронерского расследования обстоятельств смерти женщины. Оно было открыто ещё в июле 2018 года, однако уже не раз откладывалось. Как ожидается, его результаты будут оглашены в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, в июле 2020 года Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование не будет затрагивать причастность России к причинам смерти Стерджес из-за отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери.

В сентябре экс-советник премьер-министра Соединённого Королевства по национальной безопасности Марк Седвилл заявил, что британские власти приняли в отношении России «негласные меры» в ответ на инцидент в Солсбери.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

4 июля жертвами этого же яда стали двое жителей соседнего города Эймсбери: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье. Стерджес врачам спасти не удалось. Роули вышел из больницы, но позже его парализовало.

5 сентября прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении — Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагается, что это агенты и это их ненастоящие имена). Власти королевства считают, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.