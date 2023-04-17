Ближневосточная страна захотела стать посредником по Украине AP: Ирак захотел стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн

Ирак предложил выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, чтобы положить конец вооруженному противостоянию в Европе, сообщило Associated Press. По данным AP, высокопоставленный украинский дипломат отклонил это предложение в ходе визита в Багдад. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил позицию своей страны, заявив, что Киев не будет участвовать в переговорах, пока Россия не покинет занятые территории.

[Глава иракского МИД Фуад] Хусейн указал на многолетний опыт Ирака в ведении конфликтов, а также в проведении переговоров между враждебными сторонами, такими как недавние переговоры между Саудовской Аравией и Ираном, — говорится в сообщении.

В Багдаде состоялось несколько раундов переговоров между иранцами и саудитами, прежде чем они были сорваны. Впоследствии они возобновились с Китаем в качестве посредника.

Как отмечает AP, Москва настаивает на признании суверенитета России над Крымом, а также на вхождении в состав РФ территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Киев отверг эти требования и отказался вести переговоры до полного вывода российских войск с этих территорий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году не состоится. По словам парламентария, в вопросе прекращения огня решающим будет мнение США, власти которых имеют сильное влияние на президента Украины Владимира Зеленского.