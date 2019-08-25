https://static.news.ru/photo/5c331ef4-c75a-11e9-bbcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франция и Германия намерены вплотную заняться подготовкой саммита в «нормандском формате» в ближайшее время. Встреча на высшем уровне должна пройти в Париже.

Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что очень хотим сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, провести саммит с российским и украинским президентами, — заявила на пресс-конференции «на полях» саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для подготовки нормандского саммита — выполнение предыдущих договорённостей.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.