Блинкен заявил о завершении эры, пришедшей на смену холодной войне

Эпоха международных отношений, пришедшая на смену холодной войне, завершилась. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что «мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории» на торжественной церемонии установки в стенах Госдепартамента США бюста 61-го руководителя этого ведомства Джеймса Бейкера. Об этом сообщает ТАСС

Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира, — заявил он.

Сам 91-летний Бейкер выразил мнение, что «ветры войны сильно дуют на Украине». По его версии, Запад своими действиями в отношении России и Украины пытается добиться того, чтобы «насилие не распространялось», чтобы не возникла еще более острая международная ситуация.

Ранее Блинкен заявил, что у США нет какой-либо стратегии, направленной на смену власти в России. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти», сообщает Reuters.